'Будет как с Крымом': Зеленский упрекнул партнеров в отсутствии реакции на участие КНДР в войне с Украиной. Видео

Привлекая войска КНДР к войне против Украины, кремлевский диктатор Владимир Путин испытывает реакцию Запада. Если она будет такой, как во время захвата Крыма, то агрессор пойдет дальше, увеличивая северокорейский контингент.

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Такой прогноз озвучил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS. В частности, он упрекнул партнеров на Западе за "нулевую" реакцию на привлечение армии КНДР к войне против Украины.

"Скажу вам откровенно, я считаю, что это будет так же, как с Крымом, когда Запад и разные партнеры не реагировали на оккупацию Путиным нашего полуострова Крым десять лет назад. Не было никаких громких шагов, кроме очень даже тихих заявлений. И после этого Путин начал полномасштабное вторжение. То же самое с северокорейским контингентом", – напомнил Зеленский.

Зеленский указал, что диктатор действительно проверяет реакцию мира на свои действия.

"Путин проверяет реакцию Запада. Путин проверяет реакцию стран НАТО. Путин проверяет реакцию и Южной Кореи. И я считаю, что после всех этих реакций, а Путин будет решать и увеличивать контингент. Сегодня он как сапер на минном поле проверяет: а что будет, если применить этот контингент. И тогда, если ничего не будет – а я считаю, что сегодняшняя реакция – это ничего, это ноль – тогда будет увеличено количество военных КНДР на нашей земле", – спрогнозировал президент.

Он также заявил, что в случае отсутствия должной реакции Запада, речь будет идти не просто "контингент" военных КНДР, а фактически о "две армии двух государств против одной армии Украины".

По словам Зеленского, в случае попадания в плен северокорейских военных, их будут менять на пленных украинцев.

"Совершенно понятно, что Россия будет делать следующие шаги эскалации. Привлечение военных, как офицеров, так и солдат, Северной Кореи – это следующий путь, который Россия даже не скрывает. И иногда они даже гордятся тем, что у них есть вот такие союзники" , – сказал украинский лидер.

Он также рассказал, что три тыс. военных КНДР уже находятся в подготовительном лагере и в ближайшее время их количество будет увеличено до 12 тысяч.

"Также по отдельности ведется договоренность о поставках инженерных войск и большого количества гражданских людей от Северной Кореи для того, чтобы они работать на тех или иных военных заводах РФ", – сообщил Зеленский.

На вопрос, были ли уже столкновения с северокорейцами на Курщине, он ответил:

"Нет, еще нет. Будут. Это вопрос уже в днях, а не в месяцах. ... Безусловно, эти люди погибнут. Безусловно, они сделают все, чтобы погибало больше северокорейских военных, а значит, они будут толкать вперед больше, чем россиян. Понятно, что Путин мобилизации внутри своего государства очень боится. Это бьет по его рейтингу, потому что внутри государства мобилизацию не поддерживает большинство людей. Они только могут кричать на украинцев с дивана, а воевать они не очень-то хотят".

Зеленский добавил: Северная Корея сегодня для Путина – это выход. Это очень выгодно и для лидера КНДР, поскольку в настоящее время у его армии нет боевого опыта.

В то же время, по словам президента, десять тысяч военных из Северной Кореи не могут психологически повлиять на Украину.

"Прежде всего, это важный элемент для Путина. Показать, что он не один в этой войне, что у него есть союзники. Не проводить дополнительную мобилизацию российских военных, если можно использовать граждан другого государства. Вот для чего именно это он делает", – объяснил. Зеленский.