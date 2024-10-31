Россия не победит Украину даже при поддержке КНДР, – Остин

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у страны-агрессора России не получится победить Украину. РФ не сможет сделать это даже несмотря на то, что Кремль уже разместил на своей территории тысячи солдат КНДР.

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Обращение за помощью к такому государству-изгою, как Северная Корея, только подчеркивает, насколько велики проблемы российского диктатора Путина. Об этом Остин сказал на совместной пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Ким Йон Хеном.

"И мы относимся к этому очень серьезно. Мы призываем Кремль изменить курс и полностью осознаем последствия безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона. Путин не одержит победу в Украине, даже с большей помощью Северной Кореи", – отметил он.

Остин рассказал, что сейчас есть данные о том, что Северная Корея направила около 10 тысяч солдат для обучения на востоке России. Некоторые из этих военных КНДР уже приблизились к Украине. "И мы видим, что они одеты в российскую форму и снабжены российским оборудованием", – сказал глава Пентагона.

Кроме того, он напомнил, что Россия подписала резолюцию Совета Безопасности ООН, которая обязывает не оказывать военную помощь Северной Корее. Несмотря на это, Москва лишь углубляет сотрудничество с Пхеньяном.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Пентагоне подтвердили, что часть военных КНДР уже находятся на территории Курской области РФ. Речь идет о "небольшом количестве" северокорейских солдат.

– Европейский разведывательный центр тоже подтвердил присутствие на территории России нескольких тысяч военнослужащих из Северной Кореи, поддерживающей РФ в войне против Украины. Это грубое нарушение Устава ООН и многочисленных резолюций Совбеза ООН.

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