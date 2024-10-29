'Небольшое количество уже там': в Пентагоне подтвердили присутствие войск КНДР на Курщине

В Пентагоне подтвердили, что часть военных КНДР уже находится на территории Курской области РФ. Речь идет о "небольшом количестве" северокорейских солдат.

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Об этом на брифинге 29 октября сказал спикер Минобороны США Патрик Райдер. Ранее стало известно, что на Курщину отправились несколько тысяч военнослужащих из Северной Кореи.

В настоящее время первоначальные признаки указывают на то, что Россия может использовать их в роли пехоты против украинских войск.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в бою или для поддержки боевых действий против украинских войск в Курске", – отметил Райдер.

В то же время то, что солдаты из КНДР якобы уже находятся на украинской территории, он подтвердить не смог.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и консультируемся с нашими украинскими партнерами, а также с другими союзниками и партнерами", – сказал представитель Пентагона.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия планирует привлечь к войне против Украины тысячи северокорейских солдат. По их прогнозам, военные из КНДР могут оказаться на поле боя уже в ближайшие недели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве обороны США сделали новое заявление на фоне отправки войск Северной Кореи в Россию. Там отметили, что для Украины не будет никаких новых ограничений на использование западного вооружения, если солдаты КНДР будут участвовать в боевых действиях.

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