'Готовятся к бою': Зеленский ответил, перебросила ли уже Россия военных КНДР в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что три тысячи военных из КНДР, включая офицеров, уже готовятся к бою против Украины на территории РФ. Еще "дополнительные тысячи" северокорейцев "уже в пути".

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Соответствующее заявление Зеленский сделал в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, опубликованном 30 октября. В частности, он сказал, что некоторые партнеры скептически относятся к информации о присутствии военных Северной Кореи на поле боя.

"Та информация, которую мы имеем, для нас это факт. Знаю, что некоторые партнеры очень скептически настроены по поводу присутствия северокорейских солдат на фронте, но это их проблемы. Мы имеем настоящую проблему", – сказал президент.

Зеленский добавил: против Украины в условиях этой войны "действует не одна страна".

Три тысячи солдат и офицеров, по словам главы государства, уже готовятся воевать против ВСУ.

"Поэтому северокорейские солдаты уже на территории России, уже готовятся к бою. Уже три тысячи солдат с офицерами и генералами. Это та информация, которую мы имеем", – заявил Зеленский.

По данным украинской разведки, в общей сложности готовится около 12 тысяч военных КНДР для боя против Украины.

Согласно данным Пентагона, на территории России "проходят обучение" около 10 тыс. северокорейцев. Часть из них уже на Курщине, еще несколько тысяч двигаются в этом направлении.

В разведке Южной Кореи установили, что в большинстве своем это 20-летние парни и даже несовершеннолетние. Командует ими заместитель начальника генштаба КНДР Ким Эн Бок.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГУР информировали, что 23 октября в Курскую область прибыли первые подразделения КНДР, прошедшие подготовку на военных полигонах в РФ.

– 25 октября кремлевский диктатор Владимир Путин на саммите БРИКС не смог опровергнуть южнокорейские спутниковые фото войск Северной Кореи в России. Он попытался отшутиться, сказав, что фото – "это серьезная вещь" и они "что-то отображают".

– МИД Северной Кореи, комментируя отправку войск в РФ, заявил, что "не занимается делами министерства национальной обороны", но если такие факты действительно есть, они якобы "соответствуют нормам международного права".

– Постпред Южной Кореи в ООН Джонкук Хванг заявил, что за помощь в войне против Украины Москва может предоставить КНДР ядерные технологии в сфере вооружений. Также Пхеньян ждет от РФ финансовой помощи.

– В Минобороны США заявили, что для Украины не будет никаких новых ограничений на использование западного вооружения, если КНДР будет участвовать в боях.

– Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль пообещал ответные шаги в зависимости от масштабов военного сотрудничества РФ и КНДР, в частности пересмотреть позицию по предоставлению оружия Украине.

О возможных последствиях привлечения Россией к войне против Украины северокорейцев читайте в материале OBOZ.UA.

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