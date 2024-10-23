Россия передает КНДР некоторые технологии для тактического ядерного оружия и систем запуска подводных ракет, – Буданов

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын решил привлечь к войне не менее 11 000 военных, среди которых по меньшей мере 500 офицеров и три генерала. Войска КНДР проходят обучение на четырех полигонах в Хабаровском крае и в близлежащих районах Дальнего Востока России.

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Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, пишет The Economist. По словам Буданова, контингент численностью 2600 человек планируют перебросить для боевых действий в Курскую область РФ до конца октября.

Кроме того, с конца 2022 года Москва получала от Пхеньяна 2,8 миллиона боеприпасов в год.

А с конца 2023-го КНДР также поставляет определенное количество баллистических ракет, пусковые системы которых обслуживает ее персонал.

По словам Буданова, сотрудничество КНДР и России осуществляется в рамках договора о взаимопомощи, подписанного в Пхеньяне в июне 2024 года. Секретные положения этого договора предполагают обмен: российские деньги и технологии в обмен на северокорейских солдат и ракеты.

"Россия помогает Северной Корее обойти санкции и "укрепить" свой ядерный потенциал. В частности, по словам Буданова, она передает некоторые технологии для тактического ядерного оружия малой мощности и систем запуска подводных ракет. Однако независимого подтверждения этого тревожного утверждения нет", – сказали журналисты.

Кроме того, Россия пытается вовлечь в войну и другие страны. Недавно министр обороны РФ встретился с представителями Китая для обсуждения возможностей углубления военного сотрудничества. Также Иран продолжает поставлять дроны России.

"У нас есть партнеры, у них есть союзники", – отметил Буданов.

Как сообщал OBOZ.UA, ожидается, что первые северокорейские военные прибудут в Курскую область уже в среду, 23 октября. Они должны помочь россиянам противодействовать Силам обороны Украины.

Напомним, что 21 октября в сети появилась информация о том, что враг якобы вывесил флаг КНДР возле недавно оккупированного украинского поселка Цукурино на Покровском направлении. Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко заявил, что история об этом флаге является исключительно элементом информационных операций.

Также на прошлой неделе разведка Южной Кореи установила, что из КНДР в Россию прибыли 12 тысяч военных. Среди них – и подразделения сил специальных операций.

Ранее глава МО Южной Кореи Ким Эн Хен подтвердил, что КНДР может направить военнослужащих своих регулярных вооруженных сил в Украину для поддержки государства-агрессора РФ.

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