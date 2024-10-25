50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла: в ГУР рассказали, как Россия готовит войска КНДР для войны против Украины

Первые подразделения военных из Северной Кореи уже находятся в Российской Федерации. А именно 23 октября 2024 года они были замечены в Курской области.

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В Главном управлении разведки рассказали, как страна-агрессор готовит корейцев для войны против Украины. В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам, будет ежемесячно выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 граммов мыла.

"Отправленных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовка прибывших в Россию солдат армии КНДР проходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора - "Барановский" (Уссурийск), "Донгуз" (Улан-удэ), "Екатеринославский" (Екатеринславка), 24 и (Князе-Волконское) и 249-й (Сергеевка).

На согласование военных из Северной Кореи, которые Россия намерена привлечь в войне против Украины, выделяют несколько недель.

По оценкам ГУР МО Украины, численность переброшенных в Россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них – 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.

Ответственным за контроль военной подготовки и адаптации войск КНДР Москва назначила заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

"В Кремле возлагают незаурядные надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом", – резюмировали в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA:

24 октября кремлевский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал информацию об участии северокорейских военных в войне против Украины. Он не стал отрицать эту информацию, но еще раз попытался переложить ответственность.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что у Вашингтона есть "доказательства присутствия войск КНДР в России". Пресссекретарь Североатлантического альянса Фара Дахлалла также подтвердила, что у НАТО есть доказательства.

Северокорейские войска могут быть направлены в Курскую область России. В Financial Times предполагают, что кремлевский диктатор Владимир Путин делает ставку на то, что силы КНДР отразят часть региона, ныне контролируемую ВСУ.

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