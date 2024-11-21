Корейская разведка назвала количество солдат из КНДР, которые воюют на Курщине

По данным южнокорейской разведки, в настоящее время в Курской области РФ находятся около 10 900 военнослужащих из КНДР. Они развернуты в составе российского воздушно-десантного подразделения и подразделения морской пехоты.

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Некоторые из этих солдат из Северной Кореи уже участвуют в боях против Сил обороны Украины. Как пишет Reuters, об этом журналистам сообщил член парламентского комитета по разведке Ли Сон Квен со ссылкой на Национальную разведывательную службу.

По его словам, разведывательное агентство пытается определить точное количество потерь среди северокорейских войск и сдался ли кто-нибудь из них в плен. Касательно этих двух вопросов поступает противоречивая информация.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что страна-террорист Россия может увеличить контингент северокорейских войск, вовлеченных в боевые действия против Украины. Численность контингента из КНДР может возрасти до 100 тысяч человек.

Комментируя это, Ли Сон Квен сказал, что, хотя эта информация не подтверждена, если бои на Курщине затянутся и будут жертвы среди солдат КНДР, Северная Корея может направить больше своих войск.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украина применила не только баллистические ракеты ATACMS, но и крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP для атак на территории России. Одним из таких ударов стал объект в Курской области, в частности, в селе Марьино.

– Целью ракетного удара, вероятно, стал подземный командный пункт российских войск, который мог использоваться не только для связи, но и для координации военных операций. Там могло находиться командование группировки армии РФ вместе с северокорейскими генералами.

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