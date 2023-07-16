Силы обороны поразили живую силу, технику и склады оккупантов: в Генштабе рассказали об успехах

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. Защитники страны наносят огненное поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбе.

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Потери врагу наносит авиация, а также подразделения ракетных войск и артиллерии. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 16 июля.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также, нашими защитниками в течение суток уничтожены 7 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 склада боеприпасов, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 района сосредоточения живой силы, 4 станции РЭБ, 2 средства противовоздушной обороны и еще 3 важных объекта противника.

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают успешное контрнаступление на Таврическом направлении. Силы обороны за сутки 15 июля уничтожили две роты российских оккупантов и три склада боеприпасов.

Ранее сообщалось, что украинские защитники нанесли удары по дому, где оккупанты обустроились на отдых. В результате мощных взрывов захватчики взлетели на воздух.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты под давлением Вооруженных сил Украины отступают и несут значительные потери. Из некоторых рот захватчиков осталось всего несколько десятков личного состава.

Подразделения ВС РФ продолжают нести безумные потери в Украине. Солдаты не желают участвовать в боевых действиях, даже некоторые командиры отказываются выполнять приказы.

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