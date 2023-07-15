Украинские защитники устроили мощную 'бавовну' оккупантам, которые решили отдохнуть в доме. Видео

Украинские защитники нанесли меткие удары по дому, где оккупанты обустроились на отдых. В результате мощных взрывов захватчики взлетели в воздух.

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Видео "бавовны" 15 июля обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы по чрезвычайным ситуациям. В ГПСУ рассказали, что оккупантов нейтрализовали аэроразведчики-пограничники (чтобы посмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

"Аэроразведчики-пограничники превращают дом для отдыха оккупантов в дом ужасов! Достанем вас всюду", – пригрозили пограничники.

Напомним, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки в Украине было обезврежено около 590 оккупантов и 75 единиц вражеской техники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне в Госпогранслужбе рассказали, что в июне РФ в три раза интенсивнее обстреливала приграничные территории севера Украины. Больше всего пострадали Сумщина и Харьковщина.

– Украинский защитник с одного выстрела уничтожил вражескую "Герань-2" на Киевщине во время атаки "шахедов". Вражеский дрон взорвался в небе недалеко от жилых кварталов.

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