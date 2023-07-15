Силы обороны ликвидировали ? российских оккупантов и десятки их техники за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отправили "на концерт Кобзона" еще 590 военных российской оккупационной армии. Благодаря результативной работе наших защитников, общая численность потерь государства-террориста за весь период полномасштабной войны уже достигла 237 180 захватчиков.

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Об этом утром 15 июля сообщили в Facebook Генеральный штаб ВСУ. По итогам времени 14 июля кремлевские воины не досчитались также 75 единиц своей техники.

В частности, защитники Украины утилизировали 5 вражеских танков (в общей сложности за время полномасштабной войны 4102), 11 боевых бронированных машин (8019), 14 артиллерийских систем (4463), 2 средства ПВО (425), 24 БПЛА оперативно-тактического уровня (3807), 17 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7036) и 2 единицы специальной техники (664).

Напомним: накануне в Херсонской области украинские зенитчики сбили три ударных беспилотника "Ланцет" оккупационной армии России. Речь идет о российском барражирующем боеприпасе, который имеет несколько типов наведения. Это новейший российский беспилотник, который оккупанты используют как для разведывательных, так и для ударных задач. В боевом режиме он может быть вооружен как осколочно-фугасными, так и боевыми кумулятивными частями.

Заметим, что россиянам на поле боя не помогает даже маскировка их техники – защитники Украины успешно сжигают ее. В частности, военные контрразведчики СБУ с начала 2023 года нанесли огневые удары и уничтожили или вывели из строя 76 единиц тяжелого вооружения, в том числе 28 танков, среди которых Т-90 "Владимир" – российский главный боевой танк третьего поколения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ системно выбивают российских оккупантов с занятых ими позиций. Потери захватчиков на Таврическом направлении убитыми и ранеными только за последние сутки составили больше роты;

– за прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили три диверсионно-разведывательных группы врага в устье Днепра. Благодаря результативной работе украинских бойцов было ликвидировано 11 российских оккупантов и три их лодки.