Украинские зенитчики сбили на юге три ударных дрона 'Ланцет' оккупантов: появились фото

В Херсонской области 14 июля украинские зенитчики сбили еще три беспилотника оккупационной армии России. Силы обороны "отминусовали" у врага ударные дроны "Ланцет".

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице воздушного командования "Юг". Удачную работу по уничтожению техники оккупантов провели воины Херсонской зенитной ракетной бригады.

Приземлить украинским воинам удалось три вражеских "птички" за сутки.

"14 июля 2023 года, в Херсонской области воинами Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожены три российских ударных БпЛА "Ланцет", – говорится в сообщении.

Беспилотник "Ланцет" – российский боражирующий боеприпас, имеющий несколько типов наведения. Это новейший российский беспилотник, впервые представленный в 2019 году.

Его скорость в воздухе составляет до 300 км/ч, а радиус полета – до 40 км. Максимальная масса – 12 кг.

Такой дрон оккупанты используют как для разведывательных, так и для ударных задач. В боевом режиме он может быть вооружен как осколочно-фугасными, так и боевыми кумулятивными частями.

Для его производства РФ закупает детали у китайских и других компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники преуспевают на Таврическом направлении. Вооруженные силы Украины системно выбивают российских оккупантов с занятых ими позиций.