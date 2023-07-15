Украинские зенитчики сбили на юге три ударных дрона "Ланцет" оккупантов: появились фото
В Херсонской области 14 июля украинские зенитчики сбили еще три беспилотника оккупационной армии России. Силы обороны "отминусовали" у врага ударные дроны "Ланцет".
Об этом сообщили на официальной Facebook-странице воздушного командования "Юг". Удачную работу по уничтожению техники оккупантов провели воины Херсонской зенитной ракетной бригады.
Приземлить украинским воинам удалось три вражеских "птички" за сутки.
"14 июля 2023 года, в Херсонской области воинами Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожены три российских ударных БпЛА "Ланцет", – говорится в сообщении.
Беспилотник "Ланцет" – российский боражирующий боеприпас, имеющий несколько типов наведения. Это новейший российский беспилотник, впервые представленный в 2019 году.
Его скорость в воздухе составляет до 300 км/ч, а радиус полета – до 40 км. Максимальная масса – 12 кг.
Такой дрон оккупанты используют как для разведывательных, так и для ударных задач. В боевом режиме он может быть вооружен как осколочно-фугасными, так и боевыми кумулятивными частями.
Для его производства РФ закупает детали у китайских и других компаний.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники преуспевают на Таврическом направлении. Вооруженные силы Украины системно выбивают российских оккупантов с занятых ими позиций.
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