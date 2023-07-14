ВСУ системно выбивают врага с позиций: генерал Тарнавский рассказал об успехах на Таврическом направлении

Украинские защитники преуспевают на Таврическом направлении. Вооруженные силы Украины системно выбивают российских оккупантов с занятых ими позиций.

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Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. "На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций", – говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллерийские подразделения украинских защитников в течение суток выполнили 1177 огневых задач.

В результате потери захватчиков убитыми и ранеными только за последние сутки составили больше роты. Также были уничтожены 33 единицы военной техники противника.

В частности, 2 ББМ, 2 гаубицы "Мста-Б", 3 гаубицы Д-30, 2 БПЛА "Zala", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Мерлин", самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион", зенитный ракетный комплекс "Стрела" "РЭБ “Поле-21" и автомобильная техника.

Кроме того, Силы обороны "демилитаризовали" 9 складов боеприпасов российских оккупантов.

Стоит отметить, что во время крупномасштабных наступательных операций Украина достигла определенных успехов, в частности, на юге страны, однако они не столь значительны, как ожидалось. Причина состоит в том, что российские оккупанты "достаточно мощно" подготовились к украинскому контрнаступлению, осуществив плотное заминирование территорий на оккупированной части Запорожской области.

Напомним, ранее стало известно, что защитники продвинулись в Мелитопольском направлении на 1,7 км и готовят плацдарм для расширения наступления под Авдеевкой.

На обоих участках фронта враг терпит потери, но в то же время не прекращает артобстрелов наших войск.