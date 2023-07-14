Маскировка не помогла: военные контрразведчики СБУ сожгли танк Т-90М и другую технику оккупантов. Видео

Украинские защитник не сдаются и продолжают уничтожать боевую технику врага. Россиянам не помогает даже маскировка – военные контрразведчики СБУ успешно сжигают вооружение оккупантов.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram. Специалисты спецслужбы показали эффектные кадры ликвидации техники РФ (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Наши специалисты в контрнаступлении уничтожают российскую технику и "минусируют" пехоту, чтобы бок о бок с боевыми собратьями из ВСУ освободить украинскую землю", – говорится в сообщении.

По данным источника, в список потерь захватчиков вошли 3 танка, в том числе Т-90М и Т-90, 4 боевые машины пехоты и 3 бронетранспортера, МТЛБ, зенитная установка, наблюдательный комплекс "Муром", противотанковая пушка, 17 единиц автомобильной техники и 2 боеприпасов, 3 единицы инженерной техники, 2 БПЛА, расчет FPV-дронов и прочее.

Всего с начала 2023 года оперативно-боевыми группами военной контрразведки нанесены огневые удары и уничтожены или выведены из строя 76 единиц тяжелого вооружения, в том числе 28 танков.

Отметим, что Т-90 "Владимир" – российский основной боевой танк третьего поколения. Созданный в конце 1980-начале 1990-х годов как глубокая модернизация танка Т-72Б, под индексом Т-72БУ, но в 1992 году его приняли на вооружение, уже под индексом Т-90. Индекс Т-90 был присвоен машине по личному распоряжению президента Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы 53-й ОМБр им. князя Владимира Мономаха жестко остановили попытку прорыва оккупантов на фронте. Во время боя морпехи уничтожили всю вражескую наступательную технику (девять БМП) вместе с личным составом.

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