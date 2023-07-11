С одного выстрела: воин ВСУ из ПЗРК Stinger сбил 'шахед' на Киевщине. Видео

Украинский защитник Александр Лавроненко с одного выстрела ПЗРК Stinger уничтожил вражеский дрон-камикадзе "Герань-2" на Киевщине. Это произошло во время российской атаки "шахедами" рано утром во вторник, 11 июля.

Видео дня

Александр – воин 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в Сухопутных войсках ВСУ, также было опубликовано видео точного поражения "шахеда" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"11.07.2023 военнослужащий 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Лавроненко Александр с одного выстрела сбил беспилотный летательный аппарат "Герань-2" из ПЗРК Stinger в Киевской области", – говорится в публикации.

На опубликованном видео можно увидеть, как вражеский беспилотник был поражен прицельным ударом и взорвался в небе недалеко от жилых домов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 11 июля войска РФ запустили по Украине 28 "шахедов". ПВО сбила 26 ударных дронов и один разведывательный БПЛА.

– Два дрона оккупантов попали в админздание портового объекта на Одесщине.

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