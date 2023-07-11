На Одесщине два вражеских дрона попали в админздание припортового объекта: подробности

Ночью 11 июля силы противовоздушной обороны Украины сбили на подступах к югу 22 из 24 запущенных Россией ударных беспилотников Shahed-136/131. В то же время два вражеских дрона попали в админздание припортового объекта в Одесской области.

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Также из-за падения обломков возникли пожары, предварительно, без пострадавших. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в Facebook.

Отмечается, что мощную дроновую атаку по югу Украины оккупанты совершили из акватории Черного моря, направив несколько волн ударных БПЛА.

"Коварный план атаки зернового терминала одного из портов Одесщины силы противовоздушной обороны не дали реализовать. 22 дрона-убийцы уничтожены силами противовоздушной обороны юга, два попали в админздание припортового объекта", – говорится в сообщении.

Кроме этого, из-за падения обломков сбитых "Шахедов" произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового. Пожары были оперативно ликвидированы, критические разрушения и пострадавшие не зафиксированы.

Отметим, что всего ночью вторника ВС РФ выпустили по Украине 28 дронов-камикадзе иранского производства. Защитники неба сбили 26 таких ударных БПЛА и еще один разведывательный вражеский беспилотник. Дроны сбивали в том числе и на Киевщине, где обломками повредило частное подворье и загорелась трава.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты ночью 7 июля тоже атаковали юг и центр Украины ударными дронами-камикадзе Shahed-136. Взрывы раздавались в Николаевской, Одесской и Киевской областях, а также под Кривым Рогом.

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