Роботы с гранатометами уничтожили позиции противника: военные рассказали о новой тактике в ходе операции "Вивальди"

В ходе наступательной операции "Вивальди" на Лиманском направлении бойцы Третьего армейского корпуса применили модернизированные наземные роботизированные комплексы (НРК), оснащенные двумя гранатометами Bullspike. Они атаковали позиции российских войск, а затем взорвались непосредственно в укрытиях оккупантов.

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Об этом сообщил Третий армейский корпус в Telegram. Военные также опубликовали видео работы операторов подразделения ударных НРК "NC13" во время операции.

В корпусе отметили, что бойцы подразделения модернизировали наземные дроны-камикадзе и использовали их для новой тактики поражения противника.

Оккупанты полагали, что на них атакует целая штурмовая группа. На самом же деле атаку осуществляли роботы Третьей штурмовой.

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При этом НРК одновременно выполняли три задачи: наносили удар, оказывали психологическое давление на противника и зачищали позицию. Главным преимуществом, подчеркнули в корпусе, было то, что все это происходило без риска для украинской пехоты.

Роботами управляли операторы из безопасного укрытия, расположенного в десятках километров от линии соприкосновения. Украинские военные отметили, что подобную тактику в истории войны ранее не применяли.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ходе операции "Вивальди" Третий армейский корпус вернул под контроль Украины 125 квадратных километров территории. В корпусе отмечали, что этому способствовали тщательное планирование, слаженная работа подразделений, эффект неожиданности и тактика, позволившая зачистить временно оккупированные территории от российской инфильтрации.

Отдельным элементом операции стал информационный блеф. Украинские военные намеренно создавали для противника картину на поле боя, не соответствующую реальности, чтобы запутать его относительно истинного замысла.

В то же время военный эксперт Владислав Селезнев заявлял, что операция "Вивальди" помогла стабилизировать ситуацию на Лиманском направлении. По его словам, украинские защитники оттеснили россиян и заставили их перейти к обороне, а планы РФ по созданию одного из плацдармов для дальнейшего наступления в Донецкой области сорвались.

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