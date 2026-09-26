«Заставили поверить в блеф»: в Третьем корпусе рассказали, как сбили врага с толку во время операции «Вивальди». Видео

В ходе операции "Вивальди" украинские военные прибегли к информационному блефу, чтобы ввести российских оккупантов в заблуждение относительно истинного замысла. Для этого на поле боя создавали картину, не соответствующую реальности, заставляя противника поверить в специально подготовленную версию событий.

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Об этом в X сообщил Третий армейский корпус. Там отметили, чтонедавно созданное управление по безопасности операций собирает данные со всех подразделений корпуса, анализирует их и определяет, во что именно может поверить противник.

Как вводили врага в заблуждение

В корпусе пояснили, что направление безопасности операций создает "туман войны", который должен мешать именно противнику. Его цель — сохранить жизни украинских военных и опередить врага.

Под "Вивальди" ложное направление намеренно сделали похожим на настоящее, тогда как основное пытались представить как ложное. В результате противник должен был поверить именно в ту картину, которую для него создали украинские военные.

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"Враг знал, что мы любим блефовать, поэтому мы показали ему блеф именно там, где он его и искал", — пояснили в Третьем армейском корпусе.

Частью "тумана" стали публичные заявления

Частью информационной игры, по словам представителей корпуса, были и публичные выступления бригадного генерала Андрея Билецкого. В них он говорил об активной работе по введению противника в заблуждение во время операции "Дельфин" и акцентировал внимание на обмене опытом между корпусами.

В Третьем корпусе отметили, что противник знал о возможности такого обмана. Поэтому использовалось контролируемое искажение реальности путем навязывания ложных утверждений, которые были очевидными, из-за чего враг воспринимал их как очередную фальшивку.

Там подчеркнули, что это не была импровизация. Отдельная команда ежедневно анализирует данные со всего корпуса, чтобы заранее определить, во что может поверить противник.

В направлении безопасности операций в Третьем армейском корпусе работают дата-инженер, аналитик, бизнес-аналитик и специалист, работающий с дашбордами.

"Потому что мы видим границы возможного. Создаем ветви реальности, где наши силы выживают", — отметили в корпусе.

Напомним, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий ранее рассказал о первом этапе операции "Вивальди" на севере Донецкой области. Он подчеркнул, что дальнейшие действия требуют информационного молчания, а преждевременное разглашение деталей может помешать проведению операции.

Как писал OBOZ.UA, в ходе операции "Вивальди" Третий армейский корпус сорвал план российских войск по окружению городов-крепостей на Донецком направлении. Андрей Билецкий заявлял, что украинским военным удалось разгромить северную "клешню".

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