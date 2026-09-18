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Разгромили "клешню": Билецкий рассказал, как Третий корпус в ходе операции "Вивальди" сорвал планы россиян на Донецком направлении

Иван Черленский
War
2 минуты
2,1 т.
Андрей Билецкий
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В ходе операции "Вивальди" на Донецком направлении Третий армейский корпус сорвал планы российских войск по окружению Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Противник планировал войти в пояс городов-крепостей с двух сторон: с севера — через район Святогорска, а с юга — через Доброполье. Соединить эти направления планировалось в районе Барвинкового.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий. По его словам, если бы противник смог реализовать свой замысел, в окружении могли бы оказаться Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

Это, как отметил Билецкий, позволило бы врагу захватить города фактически без боя.

"У россиян был замысел на Донецком направлении — охватить пояс городов-крепостей двумя "клешнями". Через Святогорск с условного севера и Доброполье с юга, замкнув их в районе Барвинкового. В ходе операции "Вивальди" бойцам Третьего армейского корпуса удалось разгромить северную "клешню". Теперь критически важно не дать россиянам возобновить наступление и парализовать их логистику и тыл", – сообщил Билецкий.

По словам командира корпуса, этого удалось добиться благодаря системным ударам по энергетической составляющей обеспечения российских войск. В частности, наносились удары по топливным складам, генераторам и аккумуляторным мощностям, от которых зависит работа российских средств радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки, а также артиллерийских и авиационных радиолокационных станций на передовой.

Карта боевых действий по состоянию на 16.09.2026.
Карта боевых действий по состоянию на 16.09.2026.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что операция "Вивальди" на Лиманском направлении, по оценке Института изучения войны (ISW), свидетельствует о прогрессе Украины в восстановлении элементов тактического маневра на поле боя. Аналитики отмечают, что этому способствовали операции по подготовке поля боя и удары средней дальности, которые ослабили возможности российских войск использовать средства радиоэлектронной борьбы.

В ISW также отметили, что украинским силам удалось обеспечить оперативную неожиданность благодаря строгому соблюдению информационного молчания и противодействию российским беспилотникам. Это позволило частично скрыть подготовку и ход контрнаступления от российского командования.

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