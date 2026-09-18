Разгромили "клешню": Билецкий рассказал, как Третий корпус в ходе операции "Вивальди" сорвал планы россиян на Донецком направлении

В ходе операции "Вивальди" на Донецком направлении Третий армейский корпус сорвал планы российских войск по окружению Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Противник планировал войти в пояс городов-крепостей с двух сторон: с севера — через район Святогорска, а с юга — через Доброполье. Соединить эти направления планировалось в районе Барвинкового.

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Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий. По его словам, если бы противник смог реализовать свой замысел, в окружении могли бы оказаться Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

Это, как отметил Билецкий, позволило бы врагу захватить города фактически без боя.

"У россиян был замысел на Донецком направлении — охватить пояс городов-крепостей двумя "клешнями". Через Святогорск с условного севера и Доброполье с юга, замкнув их в районе Барвинкового. В ходе операции "Вивальди" бойцам Третьего армейского корпуса удалось разгромить северную "клешню". Теперь критически важно не дать россиянам возобновить наступление и парализовать их логистику и тыл", – сообщил Билецкий.

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По словам командира корпуса, этого удалось добиться благодаря системным ударам по энергетической составляющей обеспечения российских войск. В частности, наносились удары по топливным складам, генераторам и аккумуляторным мощностям, от которых зависит работа российских средств радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки, а также артиллерийских и авиационных радиолокационных станций на передовой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что операция "Вивальди" на Лиманском направлении, по оценке Института изучения войны (ISW), свидетельствует о прогрессе Украины в восстановлении элементов тактического маневра на поле боя. Аналитики отмечают, что этому способствовали операции по подготовке поля боя и удары средней дальности, которые ослабили возможности российских войск использовать средства радиоэлектронной борьбы.

В ISW также отметили, что украинским силам удалось обеспечить оперативную неожиданность благодаря строгому соблюдению информационного молчания и противодействию российским беспилотникам. Это позволило частично скрыть подготовку и ход контрнаступления от российского командования.

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