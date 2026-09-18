Операция "Вивальди" на Лиманском направлении демонстрирует прогресс Украины на поле боя – ISW

Операция "Вивальди" на Лиманском направлении демонстрирует прогресс Украины в восстановлении элементов тактического маневра на поле боя. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что этому частично способствовали украинские операции по подготовке поля боя и удары средней дальности, которые ослабили возможности российских войск использовать средства радиоэлектронной борьбы.

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В то же время украинские силы смогли добиться оперативной неожиданности благодаря строгому соблюдению информационного молчания и противодействию российским беспилотникам. Об этом сообщила пресс-служба ISW.

"Вивальди" сорвала российский план окружения

Командующий 3-м армейским корпусом Украины бригадный генерал Андрей Билецкий 17 сентября заявил, что украинское контрнаступление против российского выступления к северу от Лимана – операция "Вивальди" – сорвала план России по окружению так называемого "Пояса крепостей" с севера через Лиман и Святогорск и с юга через Доброполье.

По словам Билецкого, российские войска планировали соединить северное и южное направления в районе Барвинкового Харьковской области, что должно было создать условия для захвата всей Донецкой области.

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Командующий 3-м корпусом заявил, что украинские силы оперативно разгромили российскую северную группировку на Лиманском направлении. По его словам, операция "Вивальди" продолжается.

Ранее ISW отмечал, что украинские силы в ходе операции "Вивальди" освободили Среднее и зачистили от российских военных ряд населенных пунктов вблизи него. По оценке института, украинские успехи к северу от Лимана нарушили российские планы широкого окружения "Пояса крепостей".

Удары по логистике ослабили российскую РЭБ

17 сентября 3-й армейский корпус сообщил, что систематическая кампания украинских ударов средней дальности по российской логистике на оккупированной Луганщине привела к сокращению поставок топлива на передовую.

ISW отмечает, что это также затруднило использование российскими войсками беспилотников и средств РЭБ для противодействия украинским дронам. Российские системы РЭБ требуют значительного энергопотребления, а для их питания военные используют дизельные генераторы.

Таким образом, украинские удары по логистическим и энергетическим объектам непосредственно повлияли на работу российских систем РЭБ, что помогло украинским силам получить тактическое преимущество в использовании беспилотников во время механизированного наступления на Лиманском направлении.

Украина держала наступление в секрете

Отдельную роль, по оценке ISW, сыграла оперативная безопасность. Заместитель командующего 3-м армейским корпусом майор Максим Жорин 16 сентября заявил, что успех операции "Вивальди" стал возможен благодаря строгому соблюдению информационного молчания и отсутствию сообщений о продолжении контрнаступления, что ввело российское командование в заблуждение.

По словам Жорина, украинские силы частично смогли скрыть свои действия благодаря системе "Защитный беспилотник", состоящей из различных средств РЭБ. Он заявил, что эта система помогла украинским военным нейтрализовать около 20 тысяч российских беспилотников.

ISW отмечает, что Украина уже применяла строгие меры оперативной безопасности для обеспечения эффекта неожиданности во время контрнаступления в районе Александровки весной 2026 года. Аналитики также отмечают, что украинские силы продемонстрировали оперативный эффект неожиданности во время двух недавних контрнаступлений, используя такой подход.

Напомним, Третий армейский корпус показал первые кадры операции "Вивальди", снятые украинскими военными на камеры GoPro. В корпусе рассказали о масштабной зачистке территории от российской инфильтрации и деоккупации населенных пунктов на севере Донецкой области.

Как писал OBOZ.UA, российские военные блогеры признавали успешные контратаки ВСУ в районе Лимана. Они также сообщали о проблемах российских войск на этом направлении.

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