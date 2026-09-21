Враг отброшен: эксперт объяснил стратегическое значение украинской операции "Вивальди". Карта

На Лиманском направлении в ходе операции "Вивальди" Силы обороны оттеснили российские войска и заставили их перейти к обороне. В настоящее время планы РФ по созданию одного из плацдармов для наступления в Донецкой области сорваны.

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Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев, передает "Эспрессо". Он отметил, что операция "Вивальди" помогла стабилизировать ситуацию на этом участке фронта и осложнила планы противника по окружению украинских сил.

Россия потеряла один из плацдармов для наступления

По оценке эксперта, операция "Вивальди" позволила украинским военным стабилизировать ситуацию на Лиманском направлении. Этот участок был важной частью российского плана дальнейшего наступления в Донецкой области, ведь командование РФ планировало создать как минимум три ударных плацдарма для захвата региона.

Одним из ключевых плацдармов должно было стать именно Лиманское направление, где Россия сосредоточила подразделения как минимум трех армейских объединений.

"Благодаря эффективным действиям Третьего армейского корпуса во главе с генералом Билецким нам удалось стабилизировать ситуацию, отбросить врага, и сейчас он фактически вынужден переходить к обороне, закрепляясь на берегах реки Жеребец", – объяснил Селезнев.

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РФ не смогла реализовать план окружения

Военный эксперт считает, что оккупантам будет сложно вернуть утраченные позиции на этом направлении в ходе осенне-зимней наступательной кампании. В то же время он предупредил, что угроза с юга сохраняется, в частности в районе Доброполья, где оккупанты продолжают интенсивные штурмы.

По словам Селезнева, командование страны-агрессора рассчитывало ударами с севера и юга создать условия для оперативного окружения украинской группировки, обороняющей Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, "но не получилось и, благодаря нашим воинам, вряд ли получится".

Напомним, в ходе военной операции "Вивальди" на Лиманском направлении Третий армейский корпус ВСУ впервые в мире применил десантирование наземных роботов-камикадзе в глубокий тыл противника. Благодаря внезапности действий россияне не смогли вовремя раскрыть замысел украинского командования.

Как писал OBOZ.UA, потери российской армии в ходе операции "Вивальди" превысили ожидания. Украинские силы продолжают продвижение на Лиманском направлении, а попытки РФ контратаковать приводят к новым потерям.

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