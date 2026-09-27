Starlink и Starshield могут помочь Украине защититься от ракет, — Буданов

Украине необходимы расширенные возможности Starlink и Starshield для противодействия российским ракетным комплексам. Нынешнего доступа к этим технологиям, по словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, недостаточно.

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Украинская сторона заинтересована, в частности, в расширении зоны покрытия спутниковых систем. Об этом Буданов заявил в интервью NewsForce.

Украине нужны расширенные возможности Starlink и Starshield

По словам Буданова, Украина заинтересована не только в спутниковой связи, но и в более широких технологических возможностях, которые предоставляют Starlink и Starshield.

Он отметил, что эти возможности необходимы для противодействия российским ракетным комплексам, с помощью которых РФ запускает ракеты по территории Украины.

"Эти возможности крайне необходимы нам, чтобы давать отпор и поражать российские ракетные комплексы, с которых запускают ракеты, терроризирующие гражданское население Украины", – заявил Буданов.

Украине не хватает покрытия

Глава Офиса президента подчеркнул, что нынешнего доступа Украины к возможностям Starlink и Starshield недостаточно.

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По словам Буданова, украинская сторона хотела бы получить расширенные возможности этих систем, в частности увеличить покрытие.

"На данный момент того доступа, который у нас есть, недостаточно. Нам нужны расширенные возможности – нужно большее покрытие", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит наносить удары по России, если Кремль не прекратит войну и террор против мирных жителей. Украинские ответные атаки будут становиться всё более глубокими, а их боевая мощь будет расти.

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