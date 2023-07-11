Россия ночью запустила по Украине 28 'Шахедов': силы ПВО сбили 26 таких целей

Государство-террорист Россия ночью 11 июля атаковала Украину 28 дронами-камикадзе Shahed иранского производства. Вражеские цели летели в сторону южных и центральных регионов, где наши защитники сбили 26 "Шахедов" и еще один разведывательный БПЛА.

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Они летели с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск). О результатах работы ПВО рассказали в Воздушных силах ВСУ.

"Всего в ударе было задействовано 28 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы в зоне ответственности воздушного командования "Юг" силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны, уничтожены 26 ударных БПЛА и один разведывательный беспилотник типа Zala", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах уточнили, что накануне, 10 июля, защитники уничтожили вражеский вертолет (тип уточняется), три ударных БПЛА типа "Ланцет" и четыре разведывательных дрона оперативно-тактического уровня.

"За эти и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла по вражеским позициям более 20 групповых авиаударов. Держим небо! Вместе – к победе!" – подчеркнули военные.

Отметим, что ночью 11 июля оккупационные войска РФ во второй раз с начала месяца атаковали с воздуха столицу Украины. Они применили "Шахеды", которые не достигли своих целей благодаря успешной работе нашей ПВО. Правда, обломки дронов упали в одном из населенных пунктов Киевщины. В результате повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 8 июля силы ПВО уничтожили пять "Шахедов". Часть вражеских дронов не удалось перехватить: они попали в промышленные и инфраструктурные объекты на Днепропетровщине и Кировоградщине.

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