Оккупанты ночью запустили по Украине дроны-камикадзе, 5 целей сбили силы ПВО

В ночь на 8 июля войска РФ вновь устроили массированную атаку на Украину. Удары пытались нанести с помощью иранских дронов-камикадзе.

Видео дня

Силы ПВО сбили 5 воздушных целей. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"Ночью 8 июля 2023 года враг атаковал иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край). В результате боевой работы подразделениями ПВО Сил обороны Украины уничтожено 5 ударных БПЛА "Shahed-13 131", – отметили в Воздушных силах.

Часть ударных БПЛА не удалось перехватить. "Шахеды" попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях. Предварительно без жертв.

Напомним, в ночь на 8 июля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось об угрозе ударов баллистическими ракетами, в зоне риска оказалась половина регионов нашего государства.

Также для Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областей была объявлена тревога из-за угрозы атак ударными дронами.