На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога: есть угроза применения баллистических ракет

В ночь на субботу, 8 июля, в части областей Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения противником баллистического вооружения.

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Также оккупанты запустили ударные БПЛА. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", – говорится в сообщении.

Перед этим сообщалось об угрозе БПЛА в Херсонской и Николаевской областях. Она также распространилась на Кировоградскую область.

В Офисе президента призвали не игнорировать тревогу и не снимать работу ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ днем 7 июля нанесли удар по Запорожью ракетами С-300. Зафиксированы прилеты по объекту инфраструктуры, там вспыхнул пожар.

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