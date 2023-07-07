Оккупанты нанесли удар по Запорожью: есть попадание в объект инфраструктуры, произошел пожар

Войска РФ днем 7 июля нанесли удар по Запорожью ракетами С-300. Зафиксированы прилеты по объекту инфраструктуры, там вспыхнул пожар.

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Пострадавших среди гражданских, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Юрий Малашко.

"Враг нанес удар по областному центру. Снаряды С-300 попали в объект инфраструктуры в многотысячном городе посреди дня. Произошло возгорание одного из зданий. Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела. К счастью, жители Запорожья не пострадали", – отметил глава ОВА. .

Он призвал горожан не снимать и не выкладывать в сеть последствия обстрелов и сохранять информационную тишину, чтобы не помогать врагу корректировать удары.

"Враг воюет с мирными людьми в тылу, пока наши защитники выбивают оккупантов из нашей земли. Держимся! Вместе к победе!" – подчеркнул Малашко.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев также добавил, что на этот раз обошлось без повреждений жилых домов.

"Сегодня днем враг ударил по Запорожью. Слава Богу, люди и жилые дома не пострадали. В настоящее время городские службы работают в штатном режиме", – отметил он.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия атаковала ракетами Львов. Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом.

К утру 7 июля, когда были завершены поисковые работы в разрушенной многоэтажке, количество жертв ракетного удара РФ по Львову возросло до десяти. В частности, россияне убили мать и дочь.

Ранения получили 45 мирных жителей, среди них трое детей.

После удара РФ по Львову стало известно, что в городе во время атаки "Калибрами" были закрыты укрытия. По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в облцентре в ту ночь по меньшей мере 10 укрытий были закрыты, в связи с этим было открыто уголовное производство.