'Нас вообще никто не поддерживал': оккупант жалуется, что из его роты осталось всего 26 человек. Перехват

Российские оккупанты под давлением Вооруженных сил Украины отступают и несут значительные потери. Из некоторых рот захватчиков осталось всего несколько десятков личного состава.

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Об этом свидетельствует новый аудиоперехват Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В частности, оккупант рассказал, как из роты, в которой находился его племянник, после обстрела выжили только 26 человек.

"Мы вчера только из передка вышли. У меня племянник был в каком-то 141-м или каком-то взводе или роте. Вот их роту в…балы нах…й. Там 26 человек живых осталось. Я тоже там был. Нас там тоже раз…балы п…здец", – рассказал он.

Захватчик добавил, что когда они пытались уходить, их не поддерживали другие оккупанты.

"Мы начали ночью уходить, из этого кольца еб…ного, ни арта наша, вообще никто нас с…ка не поддерживал. Из трех полков 25 человек в поле живых осталось. Вызвали вертушки, чтобы прикрыли, они отказали нах…й, раненых вытаскивали под таким обстрелом", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения ВС РФ продолжают нести безумные потери в Украине. Солдаты не желают участвовать в боевых действиях, даже некоторые командиры отказываются выполнять приказы.

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