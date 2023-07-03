'Полная ж*па, командир отказывается выполнять задания!' Жена 'мобика' пожаловалась на значительные потери РФ в Украине

Подразделения ВС РФ продолжают нести безумные потери в Украине. Солдаты не желают участвовать в боевых действиях, ради сохранения жизней бойцов даже некоторые командиры отказываются выполнять приказы.

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Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны Украины. В разговоре жена мобилизованного военнослужащего рассказала о сложной ситуации в подразделении 1231, которое уже присоединили к "ДНР" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Там вообще тяжело, короче, полная ж*па", – описала ситуацию россиянка.

"Командир отказывается выполнять приказы. Ему говорят: а что, тебе погоны не нужны? Никак нет, мы лучше жизнь ребят сохраним", – рассказала она.

Напомним: один из оккупантов пожаловался на нехватку боеприпасов на фронте, в результате чего они вынуждены экономить.

"Боеприпасов у нас две машины. Чисто в экстренных случаях стреляем. Когда наступление идет", – говорит захватчик.

Кроме того, он рассказал, что во время наступления всего за 40 минут у оккупантов было девять "300-х" и один "200-й". А бывало, через час выстреливали весь боекомплект.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты в Луганской области ожидают контрнаступления ВСУ. Путинские вояки предупреждают родных, что не будут на связи и, вероятно, будут бежать;

– у оккупантов растет напряжение из-за ситуации на фронте, российские солдаты на грани масштабных бунтов из-за больших потерь и отношения к ним командования. Они готовы подставляться под шары, чтобы получить ранения и "трехсотыми" попасть домой.

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