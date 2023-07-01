'За 40 минут девять 'трехсотых': оккупант пожаловался на нехватку боеприпасов и жесткие бои. Аудио

Российские оккупанты продолжают нести значительные потери на фронте. При этом у самих захватчиков не хватает боеприпасов, потому они вынуждены экономить.

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В этой связи оккупанты жалуются на жесткие бои. Об этом свидетельствует новый аудиоперехват Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Боеприпасы у нас две машины. Чисто в экстренных случаях стреляем. Когда наступление идет", – говорит захватчик.

Его собеседник ответил, что в российских новостях об этом не говорят, там наоборот уверяют, что "все хорошо".

"Них...я хорошего нет! Нет! Нет! Вот "чвкшники" ездят на машинах, выменивают у танкистов. На всякую ху...ню выменяют боеприпасы", – возразил оккупант.

Кроме того, он рассказал, что во время наступления всего за 40 минут у оккупантов было девять "300-х" и один "200-й". А бывало, через час выстреливали весь боекомплект.

Напомним: один из оккупантов также пожаловался жене на заградительные отряды, созданные для уменьшения количества беглецов с поля боя. Если солдат РФ пытается двинуться назад, его могут расстрелять.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– судя по разговору одного из оккупантов, российские солдаты находятся на грани масштабных бунтов из-за больших потерь и отношения к ним командования. Они готовы подставляться под шары, чтобы получить ранения и "трехсотыми" попасть домой;

– жена одного из российских оккупантов, которого отправили воевать в Украину, рассказала, что в России на полную идет мобилизация. Как она рассказала, в РФ говорят, что росармия несет большие потери, поэтому страна-агрессор отправляет на передовую все больше оккупантов.

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