'Может, будем бежать, еще не решили': оккупант рассказал жене об ожидании контрнаступления ВСУ на Сватовском направлении. Перехват

Российские оккупанты в Луганской области ожидают контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Путинские вояки предупреждают родных, что не будут на связи и, вероятно, собираются бежать.

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Об этом говорится в аудиоперехвате, опубликованном ГУР Минобороны Украины. В частности, один из захватчиков рассказал жене, что они ожидают украинского наступления с 14 по 16 июня (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца новости).

– Смотри, с 14 по 16 я могу быть без связи, если что.

– Почему?

– Потому что наступление у них будет. Нам уже все, автоматы дали, патроны-ху*ны, мухи, БК выдают. Патроны мы сразу раскладываем, чтобы на позиции быть готовым и так далее, – рассказывал россиянин.

"Ну, может, мы будем бежать, х*й его знает, еще не решили. Все, если будет наступление, по тапкам. Броники возьмем – и в Сватово, нах*й. Нас сейчас снова расстреляли", – добавил оккупант.

Захватчик рассказал, что украинцы окружили их с двух сторон и даже уничтожили целый КАМаз с россиянами. В то же время, относительно планов своего командования в ответ на действия ВСУ он ничего не знает.

Напомним: один из оккупантов также пожаловался жене на заградительные отряды, созданные для уменьшения количества беглецов с поля боя. Если солдат РФ пытается двинуться назад, его могут расстрелять.

"Сзади стоят пулеметчики – если сдвинуться назад, они расстреляют", – рассказывает россиянин в телефонном разговоре.

Кроме того, он посетовал и на плохое питание в зоне боевых действий.

"Один сухарь на восьмерых жрать, нах*й", – сообщил оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– судя по разговору одного из оккупантов, российские солдаты находятся на грани масштабных бунтов из-за больших потерь и отношения к ним командования. Они готовы подставляться под пули, чтобы получить ранения и "трехсотыми" попасть домой;

– жена одного из российских оккупантов, которого отправили воевать в Украину, рассказала, что в России на полную идет мобилизация. Как она рассказала, в РФ говорят, что росармия несет большие потери, поэтому страна-агрессор отправляет на передовую все больше оккупантов.

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