Россия перебрасывает резервы на Бахмутское направление, пытаясь остановить продвижение ВСУ, – Сырский

Силы обороны продолжают выполнять задачи на восточном направлении. Ситуация на этом участке фронта сложная, но контролируемая.

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Украинские защитники препятствуют попыткам врага ввести в бой резервы. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Генерал высказал уверенность, что украинские военнослужащие и дальше будут успешно продолжать продвигаться вперед и обеспечивать выполнение главной задачи. Сырский подчеркнул, что главная задача заключается в препятствовании попыткам врага использовать резервы, чтобы окончательно окружить оккупантов на Бахмутском направлении.

"Враг опрокидывает резервы на Бахмутское направление, пытаясь остановить наше продвижение. В то же время противник сосредоточил свои основные силы на Купянском направлении, где украинские воины держат оборону", – сообщил Сырский.

Напомним, украинские военнослужащие удерживают инициативу на Бахмутском направлении и проводят штурмовые действия. Враг, в свою очередь, пытается контратаковать и увеличивает количество артиллерийских и авиационных обстрелов.

Ранее сообщалось, что оккупанты активизировали наступление на Купянском направлении для того, чтобы отвлечь внимание Сил обороны Украины и оттянуть туда наши силы. Это произошло потому, что враг запаниковал после успехов украинских воинов на Бахмутском направлении.