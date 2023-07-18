ВСУ на юге проводят контратаки на двух направлениях, оккупанты начали экономить снаряды – разведка Британии

Силы обороны Украины и в то же время войска РФ за прошедшую неделю достигли незначительных продвижений на фронте. Украинские воины, продолжая контрнаступательные действия, отбили атаки оккупантов на юге, где те начали немного экономить артиллерийские снаряды.

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Об этом сообщает британская разведка, проанализировавшая ситуацию на поле боя в Украине. Обзор опубликован в Twitter Минобороны Великобритании.

Аналитики отметили, что на протяжении последней недели боевые действия продолжались на многих участках фронта и обе стороны "достигли незначительных продвижений на разных направлениях".

В частности, на северо-востоке российские войска пытались продвинуться на запад через леса возле Кременной в Луганской области.

ВСУ же продолжают прилагать значительные усилия вокруг удерживаемого оккупантами Бахмута. Аналитики указывают, что у города-крепости российские силы, вероятно, неустойчивы, но пока держатся.

Со своей стороны захватчики в Донецкой области продолжают попытки локальных штурмов вокруг Авдеевки, но без особого успеха.

По данным британской разведки, Силы обороны Украины на юге продолжают наступать как минимум на двух направлениях, но "вряд ли уже прорвали основные оборонные линии РФ". В то же время, на этом участке фронта агрессор, вероятно, ввел режим нормирования снарядов для артиллерии, пытаясь сохранить свою критическую способность ведения огня непрямым наведением.

"В Херсонской области Украина удерживает небольшой плацдарм на левом берегу реки Днепр возле разрушенного Антоновского моста, что является дополнительным вызовом для российского командования, обеспокоенного уязвимостью своего юго-западного фланга", – подытожили аналитики.

В водке Генштаба ВСУ на утро 18 июля говорится, что накануне Силы обороны Украины сошлись более чем в 36 боевых столкновениях с оккупационными войсками РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Защитники отбили вражеские атаки под Марьинкой и продолжили наступление в сторону Мелитополя и Бердянска.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 17 июля рассказал, что войска РФ перешли в наступление на Купянском направлении. По его словам, оккупанты поставили целью разбить украинские войска в районе Купянска.

Со своей стороны аэроразведчик 92-й бригады Леонид Маслов заявил, что враг ничего не прорвал, позиции ВСУ на месте. Он подчеркнул, что "переход в наступление" врага не означает его успеха в нем.

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