РФ перебрасывает силы на Бахмутское направление и начала наступление на Купянском: Сырский рассказал о ситуации на востоке. Фото

Оперативная обстановка на востоке остается сложной. Войска РФ активно перебрасывают дополнительные силы и средства на Бахмутское направление и перешли в наступление на Купянском направлении, поставив целью разбить украинские войска в районе Купянска.

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Об этом 17 июля рассказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский. "В таких непростых условиях посетил боевые бригады нашей группировки и встретился с командирами частей для корректировки наших планов и решения на месте проблемных вопросов", – сообщил он.

По словам Сырского, оккупанты бросают в район Бахмута преимущественно части воздушно-десантных войск ВС РФ, пытаясь остановить наступательные действия ВСУ.

В то же время, противник перешел в наступление на Купянском направлении, поставив целью разгромить украинские позиции в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков.

Сырский сообщил, что на передовой встретился с защитниками в каждой из бригад, вручил лучшим воинам награды, ценные подарки и сертификаты денежных премий.

"Отдельно с командирами отработали и приняли все необходимые решения для стабилизации обстановки на Лиманском направлении. Все командиры понимают важность поставленных задач по уничтожению противника, продлению наступательных действий и удержанию оперативной инициативы на нашей стороне", – рассказал командующий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

–Силы обороны на востоке и юге за неделю освободили почти 18 кв. км территорий, взяли десятки пленных и уничтожили сотни единиц оружия и техники врага. Всего за время наступления освобождено 210,5 кв. км, заявили в Минобороны Украины.

– По данным Генштаба ВСУ, за сутки 16 июля в Украине ликвидированы около 620 оккупантов. Потери армии РФ с начала вторжения превысили 238 300 человек.

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