ВСУ деоккупировали почти 18 кв. км территорий за неделю: в Минобороны раскрыли подробности. Карта

Силы обороны Украины в результате наступательных действий на востоке и юге за неделю освободили почти 18 кв. км территорий, взяв пленных и уничтожив значительное количество оружия и техники противника. Всего за время наступления освобождено 210,5 кв. км.

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Об этом 17 июля сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что на юге украинские войска продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, на определенных участках продвижение в глубь противника от линии нашей обороны.

В частности, наши воины атаковали врага по направлениям Макаровка, Старомайорское; Новодаровка, Приютное; Малая Токмачка, Новопокровка; Пятихатки, Грозовое и имели успех.

Освобожденные территории за неделю на юге увеличены на 10,9 кв. км, в общей сложности продвижение со времени наступления достигло 9,25 км, освобожденная площадь – 179,5 кв. км.

В период с 10 по 16 июля на Таврическом направлении украинские воины взяли в плен 50 российских военных, а также уничтожили 134 единицы вражеского вооружения и военной техники, а также 36 складов боеприпасов и 2 склада с горюче-смазочными материалами.

В частности, список потерь российских оккупантов пополнили:

– 6 танков,

– 24 ББМ,

– 12 БПЛА,

– 2 САУ 2С3 "Акация",

– 1 САУ 2С7 "Пион",

– 5 гаубиц 2А65 "Мста-Б",

– гаубица 2С19 "Мста-С",

– 4 пушки "Гиацинт-Б",

– 5 БМ-21 "Град",

– 3 комплекса дальнего визуального наблюдения "Муром-М",

– 4 гаубицы Д-30,

– 2 ЗРК "Бук",

– 2 ЗРК "Стрела-10",

– 4 станции РЭБ,

– переносная РЛС "Кредо-М",

– 2 автоматизированных станции постановки помех Р330 "Житель" и автомобильная техника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, Силы обороны наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.

– За сутки 16 июля ликвидированы около 620 оккупантов. В целом на 509-е сутки войны потери личного состава армии РФ превысили 238 300 человек.

– В британской разведке указали, что за время масштабной агрессии РФ потеряла большинство своих современных РЛС "Зоопарк". От этого напрямую зависят потери оккупантов.

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