ВСУ ведут наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб

ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Воины там пытаются закрепиться на достигнутых рубежах и осуществляют контрбатарейные меры.

Видео дня

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки там произошло 28 боевых столкновений. В то же время, оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных событий.

В районе населенного пункта Шпиль Сумской области противник совершил авиационный удар и провел минометные и артиллерийские обстрелы более чем в 20 населенных пунктах, в частности в Середине-Буде, Казачьем, Степном, Поповке, Грабовском (Сумская область) и Басовом, Высокой Ярузе, Тернове. Харьковская область).

На Купянском направлении наши войска крепко удерживают оборону. За последние сутки противник безуспешно пытался начать наступательные действия к югу от Масютовки в Харьковской области. Он также совершил авиационный удар в районе Кисловки и осуществил артиллерийские и минометные обстрелы Каменки, Новомлинская, Двухлетней, Купянской и Кисловки в Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение последних суток противник также неудачно пытался начать наступательные действия к востоку от Веселого в Донецкой области. Он нанес авиационные удары в районах Белогоровки в Луганской области и Северска на Донетчине. Также противник провел артиллерийские обстрелы населённых пунктов Невское и Белогоровка в Луганской области, а также Торского, Спорного и Раздолевки в Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районах Орехово-Василовки, Григоровки и Ивановского. Кроме того, противник пытался восстановить утраченную позицию к северо-западу от Курдюмовки, но безуспешно. Он также нанес авиационные удары в районах Северного и Нью-Йорка в Донецкой области. Было более 10 населенных пунктов, пострадавших от вражеских артиллерийских обстрелов, включая Васюкивку, Богдановку, Часов Яр, Белую Гору и Дружбу в Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. Враг также провел артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, включая Авдеевку, Первомайское и Невельское в Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, включая Красногоровку, Марьинку и Георгиевку в Донецкой области.

На Шахтерском направлении, в северной части Старомайорска в Донецкой области, противник неудачно пытался восстановить утраченную позицию. Он нанес авиационные удары в районах Новомихайловки, Времевки, Благодатного и Макаровки в Донецкой области. Также были обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Благодатное.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на том, чтобы не допустить дальнейшего продвижения наших войск. Он нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Малой Токмачки и Степного в Запорожской области. Также были артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Малиновка, Гуляйполе, Чаривное в Запорожской области, а также Дудчаны, Казацкое, Львове, Ивановка, Антоновка, Берегово, Кизомис, Разлив в Херсонской области, а также Херсон.

За последние сутки авиация сил обороны совершила 15 ударов по районам, где противник сконцентрировал свои личный состав, вооружение и военную технику, из них один удар был нанесен на зенитно-ракетный комплекс противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток провели удары по району, где противник сконцентрировал свои живые силы, уничтожив 20 находившихся на огневых позициях артиллерийских средств, а также 2 средства противовоздушной обороны и 2 станции РЭБ оккупантов.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские защитники борются с российскими оккупантами. Он опубликовал видео профессиональной работы снайперской группы "Призрак".

Как сообщал OBOZREVATEL, пограничники в составе Сил обороны продолжают противостоять российскому вторжению на востоке страны. Под Бахмутом они нанесли урон врагу, уничтожив блиндаж кафиров.