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Минимум четверо "200-х": пограничники ударили по блиндажу оккупантов под Бахмутом. Видео

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
1,4 т.
Ситуация в районе Бахмута

Украинские пограничники в составе Сил обороны Украины продолжают противостоять российскому вторжению на востоке страны. Под Бахмутом они нанесли потери врагу, уничтожив блиндаж оккупантов.

Видео дня

Ликвидированы по меньшей мере четыре захватчика. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, опубликовав видео поражения (чтобы его пересмотреть, доскролльте новость до конца).

"Эффектная и эффективная работа аэроразведки и минометчиков: пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами под Бахмутом. По меньшей мере 4 захватчика ликвидированы", – сообщили в ГПСУ.

На опубликованных кадрах видно, как прицельными ударами пограничники испепеляют вражеский блиндаж.

Минимум четверо "200-х": пограничники ударили по блиндажу оккупантов под Бахмутом. Видео
Минимум четверо "200-х": пограничники ударили по блиндажу оккупантов под Бахмутом. Видео
Минимум четверо "200-х": пограничники ударили по блиндажу оккупантов под Бахмутом. Видео

Напомним, ранее в ВСУ рассказали об успехах Сил обороны на Запорожье. На Бердянском направлении Силы обороны отбросили врага на километр, сейчас защитники закрепляются на новых рубежах.

Между тем, на востоке ситуация на востоке обострилась. По данным Минобороны Украины, оккупанты два дня подряд активно наступают на Купянском направлении на Харьковщине. Украинские защитники находятся в обороне. Идут ожесточенные бои, ситуация может меняться по несколько раз за сутки.

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