На Бердянском направлении ВСУ отбросили врага на километр: что известно

На Запорожье продолжаются ожесточенные бои между украинскими воинами и российскими оккупантами. На Бердянском направлении защитникам удалось отбросить врага на расстояние более километра.

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Продвижение фиксируется вглубь обороны россиян вдоль "определенной линии фронта". Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

"На Мелитопольском направлении ситуация без изменений, а вот на Бердянском направлении имеем продвижение в глубину обороны противника более чем на один километр вдоль определенной линии фронта", – отметил представитель Оперативно-стратегической группировки "Таврия".

Он добавил, что подразделения Сил обороны закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку, разминируют территории и продолжают выполнять огневые задачи.

На юге, по его словам, продолжаются ожесточенные бои. За сутки российские оккупанты 570 раз обстреляла населенные пункты на границе с линией фронта.

ВСУ ликвидировали 43 боевика и еще 93 военных ранили. В то же время есть потери и среди украинских воинов.

"Теряем лучших из лучших. Любое наступление без этого не обходится, но все – от солдата до генерала – стремятся деоккупировать украинские земли на юге", – подчеркнул Шершень.

В то же время, на востоке враг продолжает атаковать. Так, оккупанты пытались штурмовать позиции Сил обороны под Авдеевкой и Марьинкой. За сутки захватчики провели 22 атаки, 15 из них на Марьинском направлении.

Напомним, накануне стало известно, что на днях ВСУ устроили оккупантам мощную "бавовну" на Запорожье, отминусовав десятки танков. Удары по скоплению российской техники на оккупированных территориях региона защитники нанесли дважды. Также враг понес потери в личном составе.

Кроме того, в Запорожской области ВСУ с помощью HIMARS уничтожили колонну российской техники. Потери оккупантов, судя по появившемуся позже в сети видео, колоссальны.