ВСУ устроили оккупантам мощную 'бавовну' на Запорожье, отминусовав десятки танков: появились подробности

Украинские воины нанесли удар по расположению российской бронетехники на временно оккупированной части Запорожской области. "Привет" от защитников 14 июля прилетел в ремонтную мастерскую в селе Магедово Пологовского района, куда буквально накануне захватчики притащили 28 своих танков.

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После первых прилетов было дотла сожжено 10 российских танков, впоследствии в металлолом превратили еще почти столько же. Подробности "бавовны" рассказали в местном издании "Риа Мелитополь".

По данным издания, 14 июля в 18:25 украинские воины нанесли удар по мастерской во временно оккупированном селе Магедово. Там размещались 28 вражеских танков. На них оккупанты заехали в село колонной буквально накануне, об этом узнали разведчики группы "Скажені панди".

По данным разведчиков, россияне жаловались, что их заставили перемещаться на гусеничном ходу из Мариуполя. Также российские танкисты-механики скупали в местных магазинах электропровода и сварочные аппараты для ремонта техники и наваривания противоптуровых решеток.

Второй удар защитники нанесли по оккупантам около 20:00.

"Да напрасно к*цапы время и деньги тратили. Артиллерия оперативно отработала по указанным "скаженими пандами" координатам. После первых прилетов сразу дотла сгорели 10 танков. Р*шисты разбегались по лесополосам в разные стороны. На место взрывов прибыли две скорые помощи и какой-то джип", – пишет издание.

Уже через два часа новая "бавовна" удвоила количество вражеских танков, превращенных в металлолом.

"Р*шисты и оправиться не успели, как через два часа арта насыпала "добавки" к*цапне. После второй атаки враг потерял еще 7 танков. Те, что остались, точно не боеспособны. За трупами р*шистов до вечера так никто даже не приехал", – отметили журналисты.

Напомним, накануне Силы обороны ликвидировали 590 российских оккупантов и десятки их техники за сутки. Безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабной агрессии достигли 237 180 человек.

Также сообщалось, что ВСУ продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях и держат оборону на востоке.