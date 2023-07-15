Превратили в металлолом: ВСУ с помощью HIMARS уничтожили колонну российской техники на Запорожье. Видео

Украинские воины разгромили колонну российской техники на Запорожье. Удары по колонне оккупантов наносились с помощью РСЗО HIMARS.

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Как горели захватчики, военные сняли на видео. Его опубликовал украинский журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Украинские воины накрыли из HIMARS большую колонну российской техники на Запорожье.

"Уничтожение "Хаймарсами" колонны российской техники на Запорожье. Думал, что они уже перестали такими колоннами передвигаться после всех историй 2022 года. Но нет. Необучаемые", – написал Казанский.

На видео видно, как довольно большая колонна военной техники РФ едет по полевой дороге. В это время ее "догоняет" HIMARS, превращая "броню" в груды пылающего металлолома.

Напомним, накануне Силы обороны ликвидировали 590 российских оккупантов и десятки единиц их техники за сутки. Безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабной агрессии достигли 237 180 человек.

Также сообщалось, что ВСУ продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях и держат оборону на востоке.

14 июля ВСУ устроили оккупантам мощную "бавовну" на Запорожье, отминусовав десятки танков. Защитники Украины дважды накрыли место скопления российской бронетехники в Пологовском районе.