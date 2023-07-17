Враг уничтожен: Сырский показал работу Президентской бригады. Видео

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские защитники борются с российскими оккупантами. Он опубликовал видео профессиональной работы снайперской группы "Призрак".

Видео дня

Ролик Сырский выложил в своем Telegram-канале. По его словам, недавно снайпер группы "Призрак" Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого удачно отработал по позициям оккупантов (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Работает группа "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. А когда они работают, орки всегда умирают", – написал Сырский.

Отметим, спикер Восточной группировки войск, которые продолжают ожесточенные бои за Бахмут, Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что за текущие сутки наши воины уничтожили 101 противника, еще 174 оккупанта получили ранения, а девять захвачены в плен.

Именно Силы обороны перехватили инициативу на этом тяжелом направлении, и удерживают ее уже несколько недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, пограничники в составе Сил обороны продолжают противостоять российскому вторжению на востоке страны. Под Бахмутом они нанесли потери врагу, уничтожив блиндаж оккупантов.

Что касается "кадыровцев", которые ошибочно считались грозными воинами востока, под Бахмутом не показывают никаких результатов, а просто идут в расход. Единственная роль чеченцев-боевиков – это маркетинг страны-агрессора РФ.