'Ключевой компонент': разведка Британии указала на большие проблемы РФ с контрбатарейными РЛС

Потери оккупационных наземных войск РФ в Украине напрямую зависят от способности российской армии выявлять украинскую артиллерию и наносить по ней удары. Для этого оккупантам требуется достаточное количество контрбатарейных радаров для обнаружения огневых линий противника.

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Однако РФ за время полномасштабной агрессии потеряла большинство своих современных РЛС "Зоопарк". Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В МО Британии обратили внимание на то, что уволенный российским военным руководством командующий 58 общевойсковой армией РФ Иван Попов одной из причин своего увольнения назвал жалобу на отсутствие контрбатарейного обеспечения у оккупационных войск.

"Живучесть российских сухопутных войск зависит от эффективного выявления украинской артиллерии и нанесения ударов по ней, часто собственной артиллерией. Ключевым компонентом этого подхода являются контрбатарейные радары, позволяющие командирам быстро обнаруживать огневые линии противника", – пояснили в британском оборонном ведомстве.

Самыми современными контрбатарейными радарами на вооружении армии РФ являются РЛС "Зоопарк". Однако после полутора лет полномасштабной войны украинцы выбили значительную часть этих российских систем.

"Россия страдает от дефицита контрбатарейных радаров, особенно современных "зоопарк-1М". Лишь небольшая часть флота "Зоопарков", который сначала был развернут, вероятно, остается в эксплуатации в Украине. Видео из открытого источника показало уничтожение еще одного "Зоопарка" возле расположения 58 общевойсковой армии в начале июля 2023. Приоритет, который Попов, очевидно, предоставил этой проблеме, подчеркивает постоянную центральную роль артиллерии в войне", – резюмировали в МО Британии.

Напомним, ранее в британской разведке констатировали, что в России определились с будущим ЧВК "Вагнер". Судя по некоторым сигналам, в Кремле решили разрешить наемникам сохранить широкое присутствие в Африке.

Также сообщалось, что разведка Британии указала на нюанс с увольнением генерала Попова. Обнародованное в сети его обращение с обвинениями Сергея Шойгу и Валерия Герасимова свидетельствуют о росте недовольства высшим военным командованием со стороны российских офицеров. А это в скором времени станет значительной проблемой для России.