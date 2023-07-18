ВСУ отбили атаки врага возле Авдеевки и ведут наступление на двух направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Силы обороны Украины в течение 17 июля сошлись в более чем 36 боевых столкновениях с оккупационными войсками РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Защитники отбили вражеские атаки под Марьинкой и продолжили наступление в сторону Мелитополя и Бердянска.

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Во время боев захватчикам были нанесены новые потери в живой силе, технике и логистике. О последних новостях с фронта информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 18 июля – 510-е сутки полномасштабной войны.

Этой ночью страна-агрессор нанесла очередной ракетный и удар иранскими ударными БПЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется. В то время как за прошедшие сутки враг нанес пять ракетных ударов с ЗРК С-300, более 40 авиационных ударов и совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, в частности дети, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. А на Северском и Слобожанском агрессор сохраняет военное присутствие. Российские войска нанесли авиаудар в районе Белополья Сумской области, а также обстреляли из минометов и артиллерии более 30 населенных пунктов – пострадали Чуйковка, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Павловка Сумской области; Волчанск, Караическое и Бударки – Харьковской.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. В течение суток враг вел там безуспешные наступательные действия западнее Лимана Первого на Харьковщине. Параллельно он нанес авиаудары возле Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам от него подверглись Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты безуспешно наступали западнее Дибровы и восточнее Веселого Луганской области. Нанесли авиаудары в районах Белогоровки, Тернов и Спорного. Артиллерийским российским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменнское, Спорное, Берестово, Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии врага, наши защитники успешно отбили его атаки в районах Миньковки, юго-восточнее Орехово-Василовки, юго-восточнее Богдановки и возле Ивановского Донецкой области. Войска РФ ударили с авиации в районах Богдановки и Александро-Шультиного. От их артобстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Плещеевка, Александро-Шультино, Северное и Екатериновка.

На Авдеевском направлении, под огнем российской авиации, наши защитники отбили все атаки в районе Авдеевки. В то же время враг обстрелял город из артиллерии, как и еще более 15 населенных пунктов, в частности Новоандреевку, Новобахмутовку, Керамик, Невельское и Карловку.

На Марьинском направлении украинские Силы обороны успешно продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и у Красногоровки. Оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Марьинка, Острое, Веселый Гай и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении ВС РФ нанесли авиаудары в районах Макаровки, Благодатного, Новодаровки и Комара. Совершили обстрелы н. п. Благодатное, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новодаровка и Ровнополь на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях агрессор сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Оккупанты ударили из авиации по району Орехова на Запорожье, совершили артобстрелы более 30 населенных пунктов, среди которых Свободное Поле, Времевка Донецкой области; Зализничное, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Преображенка, Белогорье – Запорожской; Херсон, Михайловка, Новоберислав, Никольское, Инженерное, Кизомыс – Херсонской. Пострадал и Очаков на Николаевщине.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут меры контрбатарейной борьбы.

Украинская боевая авиация накануне нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ. Также защитники уничтожили три "Шахеда-136" и шесть разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, две тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 27 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и станцию РЭБ оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, оперативная обстановка на востоке остается сложной. Войска РФ активно перебрасывают дополнительные силы и средства под Бахмут и перешли в наступление на Купянском направлении, поставив цель разбить ВСУ в районе Купянска.

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