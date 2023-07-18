'Только половину Юрика прислали': в ГУР показали эффектные кадры уничтожения оккупантов из аудиоперехвата разговоров захватчиков

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало аудиоперехват разговоров российских оккупантов в новом формате. Теперь жалобы военных преступников на безумные потери в Украине объединили с эффектными кадрами их уничтожения.

Видео дня

Мощные удары по россиянам из разных видов вооружения регулярно наносят Силы обороны Украины. После этого, как рассказывают сами вражеские солдаты, от них остаются отдельно руки, ноги, головы и другие части тела. Соответствующее видео опубликовали в Telegram ГУР (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Осторожно, может стать вирусным", – предупредили разведчики.

На видео, кроме ударов Сил обороны по российским позициям, можно увидеть кадры 18+ с ликвидированными оккупантами.

"Кишки, нах*р, одни валяются", – пожаловался в перехвате один из вражеских вояк. По его словам, за один день были ликвидированы командир взвода, командир роты и командир отделения.

"Я подхожу – одна голова и одна рука остались от него", – рассказал другой оккупант.

"Ну, короче, вот только половину Юрика прислали сюда", – отметила в перехваченном разговоре россиянка.

Напомним, боевая машина пехоты Bradley за один бой уничтожила на Запорожском направлении сразу два танка российской оккупационной армии. БМП руководили воины 47-й ОМБр с позывными "Призрак", "Кач" и "Бублик".

Россияне объявили настоящую охоту на украинскую Bradley, введя в бой два танка Т-72, оба они были сожжены. ББМ оснащена тяжелой противотанковой ракетой TOW, которой умело воспользовался экипаж.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– защитники Украины на Бахмутском направлении ликвидировали российский Т-90А "Владимир", выпускавшийся противником с 2004 по 2011 год. Сначала танк "разули", повредив его гусеничное шасси. Затем операторы БпЛА "добили" цель;

– в общем, по данным Генштаба ВСУ, армия страны-агрессора России с начала полномасштабного вторжения потеряла на украинской земле 239 010 профессиональных военных и наемников. Около 710 оккупантов из этого количества воины Сил обороны ликвидировали на фронте в течение 17 июля.

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