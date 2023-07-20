Враг пошел в наступление на Купянском направлении: офицер назвал цель Кремля

Наступательная операция российской оккупационной армии на Купянском направлении призвана заставить украинские Силы обороны применить все имеющиеся резервы. Однако конечная цель врага – достичь на поле боя определенного статус-кво, что, по задумке Кремля, должно подтолкнуть руководство Украины к мирным переговорам со страной-агрессором Россией.

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Оккупант выбрал именно это направление для наступления, поскольку только здесь имеет наиболее боеспособную группировку. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

По его словам, эта группировка до последнего времени не участвовала в активных боевых действиях. "Они фактически просто сидели в обороне и не атаковали, как это было на Бахмутском, Донецком направлениях. Численность этой группировки около 70 тысяч. Это боеспособная группировка, в составе которой часть отступивших с Харьковщины. Они делали ротацию, доукомплектацию, в том числе техникой. Сейчас они дополнили его резервом в 30 тысяч", – сообщил эксперт.

"Задача, которую враг ставит перед ними – заставить Силы обороны Украины использовать на этом участке фронта свои резервы, а также вернуть стратегические объекты – Лиман, Купянск-Узловой – для улучшения своей логистики по всей линии фронта".

"Враг хочет, чтобы мы использовали все имеющиеся силы и средства, которые мы пока не используем, потому что таким образом мы потратимся и образуется то, к чему стремится Россия – определенный статус-кво. Мы получим более или менее стабильную линию фронта, когда по объективным оценкам мы будем понимать, что ни мы не можем их давить, ни у них нет большего потенциала для продвижения. В таком случае Кремль может получить то, чего хочет больше всего – переговоров", – объяснил Крамаров замысел оккупанта.

Впрочем, по его оценкам, если украинской армии удастся сохранить резервы, уже с начала осени ситуация будет более благоприятной.

"Думаю, такой характер боевых действий будет продолжаться до конца лета. Если мы истощим резервы врага, то к началу осени, когда еще будет хорошая погода, у россиян уже не останется ни личного состава, ни техники, и тогда мы, применяя свои резервы, сможем выбить врага по определенным направлениям – из тех, где это будет получаться лучше", – спрогнозировал он.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты активизировали наступление на Купянском направлении. По ее оценкам, враг не впервые поступает подобным образом, когда ВСУ перехватывают у него стратегическую инициативу.