Нацгвардейцы уничтожили позиции врага на Запорожском направлении. Яркое видео

Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили позиции противника на Запорожском направлении. Точные удары по врагу нанесли бойцы минометных расчетов 11 бригады имени Михаила Грушевского Южного ОТО НГУ.

Видео дня

Эффектное видео было опубликовано в Telegram-канале "Нацгвардия – Война за Мир". Там отметили, что противник имеет значительное преимущество в живой силе, вооружении и технике, и, несмотря на это, НГУ совместно с Вооруженными силами Украины и другими составляющими Сил безопасности и обороны обеспечивает надежную защиту Украины от вооруженной агрессии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: боевая машина пехоты Bradley за один бой уничтожила на Запорожском направлении сразу два танка российской оккупационной армии. БМП руководили воины 47-й ОМБр с позывными "Призрак", "Кач" и "Бублик".

Во время одного из боя боевую машину сначала обходила с двух сторон российская пехота. А когда оккупантов уничтожили автоматической пушкой, россияне объявили настоящую охоту на украинскую Bradley, за что сами и поплатились.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в сети показали, как бригада Нацгвардии "Кара-Даг" на Запорожском направлении "прорубает" проходы в минных полях оккупантов перед штурмом. На отдельных участках с помощью установки разминирования M58 MICLIC бойцам удалось продвинуться на 1700 метров за прошедшую неделю;

– украинские нацгвардейцы провели штурм вражеских позиций в Запорожье, приблизившись к оккупантам практически вплотную. Штурмовали позиции захватчиков украинские воины под прикрытием огня из БТР.