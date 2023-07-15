newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Военнослужащие Нацгвардии штурмовали позицию врага на Запорожье, подойдя почти вплотную. Видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
4,8 т.
Военнослужащие Нацгвардии штурмовали позицию врага на Запорожье, подойдя почти вплотную. Видео

Украинские нацгвардейцы провели штурм вражеских позиций на Запорожье, приблизившись к оккупантам практически вплотную. Штурмовали позиции захватчиков украинские воины под прикрытием огня с БТР.

Видео дня

По итогам сражения нацгвардейцы переместились на укрепленные позиции. Об этом сообщили в Национальной гвардии, показав снятое участниками штурма видео (чтобы его просмотреть, сделайте новость до конца).

В НГУ показали видео со штурма вражеских позиций, показывающее, как непросто дается украинским воинам освобождение родной земли.

"Так выглядит продвижение и тяжелая ежедневная работа, которая стоит за каждым метром возвращенной территории. В Запорожском направлении военнослужащие Нацгвардии штурмовали одну из позиций врага, приблизившись почти вплотную", – говорится в сообщении.

Штурм, утверждают в Нацгвардии, был успешным: украинские воины зашли на новые позиции.

"После успешного выполнения задачи под прикрытием огня из БТР бойцы НГУ переместились на укрепленные позиции", – рассказали в НГУ.

Военнослужащие Нацгвардии штурмовали позицию врага на Запорожье, подойдя почти вплотную. Видео
Военнослужащие Нацгвардии штурмовали позицию врага на Запорожье, подойдя почти вплотную. Видео
Военнослужащие Нацгвардии штурмовали позицию врага на Запорожье, подойдя почти вплотную. Видео
Военнослужащие Нацгвардии штурмовали позицию врага на Запорожье, подойдя почти вплотную. Видео

Напомним, накануне Силы обороны ликвидировали 590 российских оккупантов и десятки их техники за сутки. Безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабной агрессии достигли 237 180 человек.

Также сообщалось, что ВСУ продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях и держат оборону на востоке.

Кроме того, сообщалось, что 14 июля ВСУ устроили оккупантам мощную "бавовну" на Запорожье, отминусовав десятки танков. Защитники Украины дважды накрыли место скопления российской бронетехники в Пологовском районе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале ObozrevatelThreads и Viber . Не ведитесь на фейки!