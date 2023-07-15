Военнослужащие Нацгвардии штурмовали позицию врага на Запорожье, подойдя почти вплотную. Видео

Украинские нацгвардейцы провели штурм вражеских позиций на Запорожье, приблизившись к оккупантам практически вплотную. Штурмовали позиции захватчиков украинские воины под прикрытием огня с БТР.

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По итогам сражения нацгвардейцы переместились на укрепленные позиции. Об этом сообщили в Национальной гвардии, показав снятое участниками штурма видео (чтобы его просмотреть, сделайте новость до конца).

В НГУ показали видео со штурма вражеских позиций, показывающее, как непросто дается украинским воинам освобождение родной земли.

"Так выглядит продвижение и тяжелая ежедневная работа, которая стоит за каждым метром возвращенной территории. В Запорожском направлении военнослужащие Нацгвардии штурмовали одну из позиций врага, приблизившись почти вплотную", – говорится в сообщении.

Штурм, утверждают в Нацгвардии, был успешным: украинские воины зашли на новые позиции.

"После успешного выполнения задачи под прикрытием огня из БТР бойцы НГУ переместились на укрепленные позиции", – рассказали в НГУ.

Напомним, накануне Силы обороны ликвидировали 590 российских оккупантов и десятки их техники за сутки. Безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабной агрессии достигли 237 180 человек.

Также сообщалось, что ВСУ продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях и держат оборону на востоке.

Кроме того, сообщалось, что 14 июля ВСУ устроили оккупантам мощную "бавовну" на Запорожье, отминусовав десятки танков. Защитники Украины дважды накрыли место скопления российской бронетехники в Пологовском районе.