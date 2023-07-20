Перед штурмом: в сети показали, как нацгвардейцы 'прорубают' проход в минном поле с помощью 58 MICLIC. Видео

Бригада Нацгвардии "Кара-Даг" на Запорожском направлении украинского фронта вынуждена "прорубать" проходы в минных полях оккупантов перед штурмом. На отдельных участках с помощью установки разминирования M58 MICLIC бойцам удалось продвинуться на 1700 метров в течении прошлой недели.

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Об этом в Telegram сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Один из моментов "пробивания" коридоров среди минных полей он показал на видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

M58 MICLIC – американская установка разминирования, использующая линейный взрывной заряд, протяженный шнур из взрывчатки длиной около 100 м. Он запускается ракетой в направлении заминированного участка, после чего взрывается. Дальность и точность работы незначительна, однако система проста и быстра в применении.

Она состоит из пусковой установки, комплекта стрельбы M147, линейного заряда M58A3 и 127 мм ракеты MK22 Mod. США поставили Украине противоминные комплексы M58 MICLIC в рамках пакета помощи, объявленного 15 сентября 2022 г.

Напомним: тотальное заминирование территории – одна из причин замедления контрнаступления Сил обороны Украины. С ним невозможно бороться скорее в связи с техническими моментами, пояснила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, оккупанты всегда понимали, что наступление Сил обороны рано или поздно начнется, поэтому готовились и укреплялись.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– освобожденные от войск РФ территории Украины еще долго остаются опасными. Например, в Николаевской области спустя более восьми месяцев после деоккупации было найдено еще одно минное поле;

– саперы 14-й отдельной механизированной бригады рассказали об особенностях работы, своем опыте и деятельности на передовой. Бойцы выполняют сложные и важные задачи.

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