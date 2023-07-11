Опыт приходит с практикой: Сырский показал работу саперов 14-й ОМБр. Видео

Украинские саперы 14-й отдельной механизированной бригады рассказали об особенностях работы, своем опыте и задачах на передовой. Бойцы выполняют сложные и важные задачи.

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Соответствующий сюжет опубликовал в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Военные отметили, что саперному делу нельзя научиться за неделю, поскольку работа слишком ответственная и опасная (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Весь опыт приходит с практикой. Когда ты работаешь, когда ставишь (мины. – Ред.), ты что-то для себя понимаешь, что надо знать, хороший слух иметь... С опытом, со временем это все приходит", – отметил один из военных.

По их словам, важным навыком для саперов есть умение самостоятельно принимать решения, а также постоянно учиться.

Напомним: ранее Сырский показал работу 3-й отдельной штурмовой бригады в окрестностях Бахмута. Защитники двумя эффективными выстрелами уничтожили танк противника.

"На видео работа 3-й ОШБр в окрестностях города Бахмут. Два выстрела из NLAW и Javelin – и танк оккупантов Т-80 превратился в металлолом", – написал генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Сырский показал, как в селе Ягодное артиллеристы 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили полевой склад боеприпасов россиян. Как догорают и ярко детонируют снаряды захватчиков, защитники сняли на видео;

– на одном из направлений Силы обороны Украины утилизировали РСЗО "Град" россиян. Защитники Украины смертельную машину превратили в металлолом точным ударом.

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