ВСУ имеют продвижение на Бахмутском направлении: Сырский показал эффектное видео работы NLAW и Javelin

Украинские защитники продолжают отражать атаки врага, а также осуществляют контрнаступательные действия на некоторых участках фронта. Так, на Бахмутском направлении ВСУ имеют успехи и продвигаются вперед.

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Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. Так, Вооруженным силам Украины удалось отвоевать ранее оккупированные врагом территории недалеко от Бахмута.

Командующий изложил кадры работы 3-й отдельной штурмовой бригады в окрестностях Бахмута. Защитники 2 эффективными выстрелами уничтожили танк противника.

"На видео работа 3-й ОШБр в окрестностях города Бахмут. Два выстрела из NLAW и Javelin – и танк оккупантов Т-80 превратился в металлолом", – написал под видео Сырский.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему замедлилось контрнаступление ВСУ. Так, Украина в течение длительного времени готовилась к контрнаступлению ВСУ на фронте. Однако в последние месяцы он замедлился. Причиной этого, по словам президента Владимира Зеленского, стала плохая погода.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что его "бесят" жалобы на то, что долгожданное контрнаступление ВСУ якобы началось медленнее, чем ожидалось. Он отметил, что, несмотря на трудности, украинские защитники ежедневно продвигаются вперед.

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