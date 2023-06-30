Зеленский объяснил, почему замедлилось контрнаступление ВСУ

Украина в течение длительного времени готовилась к контрнаступлению ВСУ на фронте. Однако в последние месяцы оно замедлилось. Причиной этому, по словам президента Владимира Зеленского, стала непогода.

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Об этом глава государства рассказал в пятницу, 30 июня, в интервью RTVE. Президент подчеркнул, что "быстро, не всегда безопасно".

"Проливные дожди длятся долго, и это несколько замедлило некоторые процессы", – сказал Зеленский.

В связи с этим он попросил своих европейских партнеров продолжать поддерживать Украину вооружениями.

"Этой осенью мы перешли в контрнаступление и нам нужен был результат. У нас были определенные дела, но артиллерия опоздала", – сказал гарант.

По его словам, наступление означало потерю людей.

"Мы остановились, потому что не могли наступать. Наступление означало потерю людей, а у нас не было артиллерии. Мы очень осторожны в этом плане. Быстро не всегда безопасно. Если мне скажут, что будет два месяца, и умрут тысячи людей, или если будет три месяца, и умрет меньше людей. Конечно, я выберу второе. Я бы даже сказал, что это было четыре или пять месяцев и без потерь. Между временем и людьми самое главное – это люди", – акцентировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что до саммита НАТО в Вильнюсе, который стартует 11 июля, Украина хочет показать результаты на поле боя. Однако цена каждого освобожденного километра украинской земли измеряется в жизнях наших военных.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что его "бесят" жалобы на то, что долгожданное контрнаступление ВСУ якобы началось медленнее, чем ожидалось. Он отметил, что, несмотря на трудности, украинские защитники ежедневно продвигаются вперед.

Залужный добавил: чтобы ускорить продвижение, необходимо усилить военную помощь. В частности, Украине критически нужны истребители.

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