Через 8 месяцев после деоккупации: на Николаевщине нашли еще одно минное поле. Фото и видео

После деоккупации освобожденные от войск РФ территории еще долго остаются опасными. Так, в Николаевской области спустя более чем восемь месяцев после деоккупации было найдено еще одно минное поле.

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Заминированным оказалось сельхозугодие в Шевченковской территориальной громаде Николаевского района. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Населенный пункт находился под оккупацией вражеских войск, поэтому минная опасность здесь высокая. Уже прошло более 8 месяцев после деоккупации населенных пунктов, жители возвращаются в родные дома, но об абсолютной безопасности говорить еще рано", – отметили там.

Местные фермеры, которые стремятся как можно скорее начать обрабатывать свою землю, решили сначала позаботиться о безопасности и самостоятельно осмотреть поле на предмет вражеских снарядов. Во время этой проверки они и наткнулись на оставленные оккупантами боеприпасы и сразу обратились в ГСЧС.

"На место выехал пиротехнический расчет. Осмотрев находки, пиротехники классифицировали их как противотанковые и противопехотные мины. Добросовестность и ответственность граждан вполне оправдана. Пиротехники ГСЧС уничтожили боеприпасы на месте путем контролируемого подрыва. Это лишь один из эпизодов, который мы вам рассказали, а таких каждый день множество", – сказано в сообщении.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Николаевской области пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и обезвредили уже 17 899 боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Посад-Покровское Херсонской области, которое было в эпицентре боевых действий в начале полномасштабного вторжения России в Украину, подорвался мужчина. Он тракторист, который работал в поле.

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